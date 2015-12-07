ПС ночью пресек восстановление электроснабжения оккупированного Крыма, обвиняет Меджлис в предательстве

Об этом говорится в заявлении провода национально-освободительного движения "Правый сектор".

"Сегодня ночью состоялась попытка подключить одну из энергосетей, которая идет с завода олигарха Фирташа "Титан". Ремонтники, которые прибыли вместе с представителями МВД и СБУ, пытались запустить электролинию согласно договоренностей части организаторов блокады Крыма с Порошенко", - сказано в сообщении.

Читайте такжеНардеп: Активисты не собираются способствовать поставкам электроэнергии в оккупированный Крым

Отмечается, что три оперативные группы ПС под руководством друга "Хаммера" - комбата 2-го запасного батальона ДУК ПС - совместно с активистами "Ветеранов Айдара" и ВПК "Айдар", "помешали преступным действиям и не допустили подачи электроэнергии на оккупированную территорию".

"Для бойцов ПС, как и для многих других активистов блокады, стало неожиданностью согласие представителей Меджлиса восстановить подачу электроэнергии в оккупированный Крым. Нам непонятна позиция как власти, так и части организаторов блокады в отношении экономического сотрудничества и торговли с врагом. Эти действия являются предательством государственных интересов. Во время войны – это тяжелое преступление", - заявляют в движении.

Читайте также"Укрэнерго" подсчитало убытки от повреждений ЛЭП в Херсонской области

Как подчеркивает "Правый сектор", если подача электроэнергии будет восстановлена, организация прекратит свое участие в общественной акции "Блокада Крыма", ибо "не видит смысла в таком "блокировании".

"Оставляем за собой право в другом формате осуществлять контроль и не допускать поставки грузов и ресурсов на оккупированную территорию. Напоминаем всем, кто хочет договариваться с врагом: у нас война, и любое сотрудничество с оккупантом является государственной изменой. А это преступление не имеет срока давности", - подчеркивается в заявлении.