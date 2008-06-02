Блок Катеринчука не будет в одной команде с Черновецким

22:54, 02 июня 2008
Политика
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В центре внимания - секретарь Киевсовета

Блок Николая Катеринчука заявляет, что фракция Николая Катеринчука в Киевском городском совете не будет в одной команде с мэром столицы Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ и требует открытого голосования за избрание секретаря Киевсовета. Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Блока Николая Катеринчука о работе в новоизбранном Киевсовете.

“Для предупреждения всяческих предположений относительно формата большинства в новоизбранном Киевсовете и минимизации кулуарности политических вариаций вокруг этого вопроса мы заявляем: фракция Николая Катеринчука в Киевском городском совете не будет в одной команде с ЧЕРНОВЕЦКИМ, ни с любой другой политической силой, которая будет обслуживать свои частные интересы”, отмечается в заявлении.

Блок Николая Катеринчука “заявляет о своей принципиальной позиции, что городской председатель и секретарь Киевского городского совета не могут быть представителями одной политической силы. Мы готовы поддержать любую другую профессиональную кандидатуру, которая будет способна направить работу в конструктивном русле”.

Для обеспечения прозрачности и открытости решения этого вопроса Блок Катеринчука будет требовать провести необходимые изменения в регламент работы Киевсовета для обеспечения открытого голосования за кандидатуру секретаря вместо тайного голосования. «Считаем, что лишь открытое голосование покажет подлинность намерений и приоритетов работы всех политических сил в новоизбранном Киевсовете», идет речь в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 июня, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий КУЛИК заявил, что подведение итогов избирательной кампании в Киеве демонстрирует, что у Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО есть лояльное большинство голосов депутатов нового Киевсовета. «Так, из 120 мест депутатов Блок Черновецкого получил - 43, ГАК - 8, Блок Литвина - 11. Этих 62 голосов хватит для формирования руководящих органов Киевсовета, - уверен эксперт. - А если учесть, что в новом составе ситуативное общее голосование возможно и с Партией регионов (6 депутатов) и с Блоком Катеринчука (5 депутатов), тогда вопрос контроля над столичным советом практически решен».

«Однако для «нового старого мэра» принципиальным вопросом является сохранение должности секретаря Киевсовета за Олесем ДОВГИМ, - подчеркнул В.КУЛИК. - Это не только дело принципа: окончательно проиллюстрировать оппонентам, что они проиграли, довести абсурдность проведения досрочных выборов. Или обеспечение права политической силы, которая набрала большее количество голосов, предлагать свою кандидатуру на секретаря Киевсовета".

 

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