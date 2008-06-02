Яценюк просит коалицию не умирать из-за вопроса с бородой

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что противостояние между членами коалиции приведет к "политической смерти" ее участников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя, в частности, ситуацию внутри фракции НУ-НС.

Обращаясь ко всем политическим лидерам, которые представляют коалицию, А.ЯЦЕНЮК отметил, что «попытки к распаду, к обострению ситуации приведут только к одному – к политической смерти всех участников коалиции». «Поэтому надо браться уже давно за ум», - добавил А.ЯЦЕНЮК.

Говоря о противостоянии вокруг вопроса относительно руководства Фонда государственного имущества Украины, А.ЯЦЕНЮК сказал, что «это вопрос с бородой», поскольку не решается в силу внутренних противоречий внутри коалиции.

Он напомнил, что внесение на рассмотрение парламента соответствующего вопроса должно быть согласованным между лидерами двух фракций коалиции. По словам спикера, «еще на позапрошлой неделе» он обратился к лидерам фракций БЮТ и НУ-НС относительно необходимости согласованной позиции по данному вопросу.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что возможность внесения на рассмотрение в сессионный зал вопроса относительно руководства ФГИУ зависит исключительно от коалиции.