Человек Луценко обрадовался ”репрессиям” от СБУ

Служба безопасности Украины предъявила народному депутату Украины, члену депутатской группы «Народная самооборона» Сергею ВАСИЛЕНКО обвинение по факту неправомерного получения статуса участника боевых действий.

Об этом С.ВАСИЛЕНКО проинформировал после сегодняшнего разговора со следователем СБУ, сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона».

«Сегодня, когда я прибыл к следователю, мне предъявили обвинение по факту неправомерного получения статуса участника боевых действий», - сказал С.ВАСИЛЕНКО.

По словам народного депутата, данный статус ему был присвоен после того, как он в 2004 году, работая в Государственном комитете по вопросам миграции и национальных меньшинств, в рамках рабочей поездки посетил миротворческий украинский контингент в Косово.

С.ВАСИЛЕНКО сообщил, что, по словам следователя, СБУ имеет официальные документы, полученные от пограничной службы, которые свидетельствуют о том, что в указанный период он не пересекал границу. Однако официального обвинения представители СБУ пока еще предъявить не смогли. «Я предъявил СБУ некоторые документы по этому делу, однако остальные официальные документы предоставлю только после официального запроса», - сказал депутат.

«Я буду гордиться тем, что я подпадаю под такие репрессии, которые сегодня, в 2008 году, звучат просто абсурдно и смешно", - заявил по поводу вызова в СБУ С.ВАСИЛЕНКО, добавив, что "такие «выкиды» Генпрокуратуры и СБУ могут лишь расцениваться как награда или призыв к решительным действиям". Также он подчеркнул, что подобные действия Генпрокуратуры «в демократическом государстве - просто обречены».

«Они, наоборот, будут сближать людей. Потому что сегодня я третий после ЛУЦЕНКО и ЖВАНИИ, а если появится четвертый, пятый и следующий, то можем только догадываться, к чему это все приведет», - подытожил депутат.