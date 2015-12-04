Яценюк уверен, что Запад не будет торговаться с РФ за спиною Украины

18:49, 04 декабря 2015
Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заверяет, что Украина остается ключевым партнером Запада.

REUTERS

Об этом он заявил в интервью украинским телевизионным каналам в пятницу.

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«Последний визит наших европейских партнеров и предстоящий визит вице-президента США Джо Байдена - это четкие сигналы того, что Украина является и остается ключевым партером Запада, и никто не закроет глаза на Россию, и никто не будет торговаться по поводу будущего Украины с РФ за спиной Украины, поскольку речь идет о ценностях свободного мира, а свободный мир - это США и Евросоюз», - сказал он.

Яценюк среди достижений назвал сохранение коалиции и нормальные отношения между президентом, премьером и ВР.

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