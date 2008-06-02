Ющенко просит ВР привести к присяге судей КС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился в Верховную Раду с просьбой привести к присяге назначенных им судей Конституционного Суда Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании Согласительного совета Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что соответствующее письмо поступило в его адрес на минувшей неделе.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что в соответствии с регламентом ВР, вопрос о приведении к присяге судей КС требует внесения в повестку дня. Он выразил надежду, что в этот раз удастся провести данную процедуру.

«Я надеюсь, что этот раз будет более успешным, чем предыдущий раз что касается приведения к присяге судей КС», - отметил спикер.

Он подчеркнул, что завтра уже не предусматривается заслушивать Послание Президента к Верховной Раде.

Как сообщал УНИАН, 13 мая, в день, когда планировалось привести к присяге судей КС, фракцией БЮТ была заблокирована трибуна парламента. Тогда народные депутаты из фракции БЮТ не дали возможности выступить Президенту Виктору ЮЩЕНКО с Посланием в Верховную Раду, мотивируя это тем, что в первоочередном порядке должны быть рассмотрены антиинфляционные законы.

Ряд народных депутатов, комментируя данную ситуацию, говорил о том, что БЮТ блокирует работу парламента, чтобы не допустить приведения к присяге судей КС. По их данным, на часть судей КС имеет влияние Партия регионов, а на часть - Президент Украины. И БЮТ не заинтересован, чтобы приведенные к присяге еще трое судей КС усиливали позицию В.ЮЩЕНКО, поскольку тогда не будет шансов через КС провести проект изменений в Конституцию Украины, который будет поддерживать БЮТ и который будет идти вразрез с видением Президента