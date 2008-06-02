В СБУ вызвали депутата из Народной Самообороны
15:31, 02 июня 2008Политика
1004 0
Василенко интересуется УБОП
Сегодня на 12.00 в Службу бзопасности Украины был приглашен народный депутат Украины (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”), член депутатской группы «Народная самооборона» Сергей ВАСИЛЕНКО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Народной самообороны”, С.ВАСИЛЕНКО приглашен в Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
Причины приглашения депутата в СБУ пока не сообщаются.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter