В СБУ вызвали депутата из Народной Самообороны

Сегодня на 12.00 в Службу бзопасности Украины был приглашен народный депутат Украины (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”), член депутатской группы «Народная самооборона» Сергей ВАСИЛЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Народной самообороны”, С.ВАСИЛЕНКО приглашен в Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Причины приглашения депутата в СБУ пока не сообщаются.