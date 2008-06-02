Левочкин стал для регионалов 12-м вопросом?

Народный депутат Украины Анна ГЕРМАН (Партия регионов) считает, что в парламенте на сегодня имеются более актуальные вопросы, чем избрание заместителей председателя Верховной Рады Украины.

Об этом сказала в интервью УНИАН, отвечая на вопрос, определилась ли фракция Партии регионов с кандидатурой на должность первого заместителя председателя ВР.

А.ГЕРМАН отметила, что “нет проблемы в нашей кандидатуре, а проблема в том, что совсем другие вопросы являются актуальными на повестке дня страны и парламента”. “Вопросы есть - как долго будет этот парламент работать, что будет с государством, поскольку его в бездну сталкивают”, - добавила она.

Как подчеркнула А.ГЕРМАН, “вопрос заместителей - это 12-й вопрос”. По ее словам, фракция Партии регионов “давно определилась с кандидатурой”. Она добавила, что эта кандидатура будет внесена на рассмотрение парламента “как только будет благоприятный момент”. В то же время она отказалась назвать эту кандидатуру, отметив, что “не имеет на это полномочий”.

Вместе с тем источники во фракции Партии регионов сообщали УНИАН, что на сегодня речь идет о кандидатуре Сергея ЛЕВОЧКИНА на должность первого вице-спикера.