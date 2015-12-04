Замминистра обороны Гусев будет судиться со СМИ за клевету

Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент УНИАН.

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"Сейчас раздается спланированная критика в СМИ в мой адрес и Совета реформ, и Совета волонтеров Минобороны, и отдельных подразделений Вооруженных Сил Украины. Раздается бессмысленная критика, что я не прошел люстрацию, что в Минобороны мы создаем механизмы коррупции. Я прошел люстрацию и закон никогда не нарушал. Я обратился в прокуратуру по поводу опровержения информации обо мне в отдельных СМИ и готовлю иски в суд для защиты своей чести и достоинства", - отметил Гусев.

Также он сообщил, что написал министру обороны заявление об отставке.

"Потому что не держусь за должность, а решение о моей дальнейшей работе будет принимать министр", - добавил Гусев.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября Гусев написал в Facebook, что подал министру заявление об уходе с должности.