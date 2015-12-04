Коломойский расcказал о своих интересах в "Укртранснафте"

Бизнесмена Игоря Коломойского работа "Укртранснафты" интересует исключительно в обеспечении Кременчугского НПЗ энергетической независимостью.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Левый берег".

"Для нас она была частью инфраструктуры, которая позволяла добиться для Кременчуга энергетической независимости. Потому что, когда Россия перестала поставлять нефть на Кременчуг, единственным путем - кроме украинской нефти - стала поставка с моря, из Одессы. Для этого надо было развернуть трубу в другом направлении - Одесса-Кременчуг. Мы с этим справились и были спокойны. Кременчуг стал работать. Остальная "Укртранснафта" меня, вообще, не интересует", - заявил Коломойский.

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Бизнесмен добавил, что у него есть с "Укртранснафтой" контракты, но не все они выполняются.

"Важен еще кусок, который в Ахтырку идет, на Кременчуг. Но знаете, что произошло после того, как убрали Лазорко и пришел временный Сидорак? Мы просто не работаем через трубу. Труба закрылась. Мы работаем через железную дорогу: привозим танкеры и везем их вагонами. Вот вам и весь результат. Это стоит чуть дороже, но нас вынудили это делать. Нам подняли тарифы в 10 раз. Я сказал, ну, раз в 10 раз, тогда мы будем кормить железную дорогу. Там хоть другой министр. Может, тогда в другие карманы пойдет", - констатировал бизнесмен, добавив, что увольнение с должности главы "Укртранснафты" Александра Лазорко является преступлением против личности.