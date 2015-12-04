У Украины будут проблемы, пока в Раде есть "адвокаты" Путина – Чубаров

По его мнению, одна из основных проблем, - депутаты, которые оправдывают действия российского президента.

"Пока в парламенте есть люди, которые оправдывают Путина, которые не могут вслух сказать, что Путин — это бандит, который напал на Украину, до того времени у нас будут проблемы. Нам надо избавиться от таких людей, вот и все", - сказал Чубаров в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1".

Напомним, в конце февраля - начале марта 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска без опознавательных знаков оккупировали Крымский полуостров.

Также было создано вооруженное формирование из российских "казаков", которое называло себя "самооборона Крыма". 16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел псевдореферендум о статусе полуострова, по сфальсифицированным результатам которого Россия аннексировала Крым в свой состав.

Ни Украина, ни Европейский Союз, ни США не признали это голосование и считают, что Россия аннексировала Крым. В связи с этим Запад ввел санкции против Крыма и России. Позже президент РФ Владимир Путин в фильме "Крым. Путь на Родину" признался, что операция по аннексии полуострова была спланированной и разрабатывалась в его кабинете.