В компании Фирташа не понимают, почему Тимошенко упорно "сватает" им Vanco

Холдинговая компания Group DF (Австрия) опровергает заявление премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о причастности владельца компании, бизнесмена Дмитрия ФИРТАША к компании Vanco Prykerchenska Ltd (Виргинские острова).

Об этом говорится в сообщении Group DF, переданном УНИАН.

«Ни Group DF, ни Дмитрий ФИРТАШ лично не имеет никакого непосредственного или косвенного отношения к Vanco Prikerchenska Ltd, или к Integrum Technologies Ltd (дочерняя компания австрийского инвестфонда, является одним из инвесторов Vanco) или к любым другим объектам, которые имеют отношение к Vanco», - говорится в сообщении.

По словам генерального генерального директора Group DF Роберта ШЕТЛЕР-ДЖОНСА (Robert Shetler-Jones), компания удивлена, что, несмотря на предыдущие опровержения какого-либо отношения к Vanco, Ю.ТИМОШЕНКО продолжает пользоваться беспочвенными утверждениями.

Как сообщалось, 29 мая Ю.ТИМОШЕНКО заявила о причастности бизнесмена Д.ФИРТАША к компании Vanco Prykerchenska Ltd. (Виргинские острова).

Справка УНИАН. В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом министров Украины соглашение о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля этого года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prickerchenska Ltd. на пользование недрами.

После этого Vanco начало международную арбитражную процедуру против правительства Украины и заявила, что считает незаконным аннулирование лицензии.

19 мая первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ подчеркнул, что правительство не намерено менять позицию в отношении компании Vanсо.

В свою очередь Генеральная прокуратура Украины вынесла протест к Минприроды относительно неправомерного приказа об аннулировании специального разрешения на пользование недрами континентального шельфа Черного моря компании «Венко Прикерченская ЛТД». Этим документом остановлено действие приказа Минприроды с обязательством его отменить.

21 мая Кабинет министров Украины на своем заседании принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о разделе продукции.

30 мая Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании принял решение о необходимости отмены постановления Кабинета министров о разрыве соглашения с Vanco.

По словам секретаря СНБО Раисы БОГАТЫРЕВОЙ, «на сегодня доказано, что компания Vanco на законных основаниях вошла в процедуру конкурса и выиграла его на тех условиях, которые предложило правительство в 2005 году. Были составлены необходимые документы с правительством и компания готова выполнять свои обязательства. Сейчас мяч на поле Кабмина и он должен выполнять эти решения».

Она также сообщила, что по инициативе межведомственной рабочей группы было предложено отменить решение об одностороннем выходе из соглашения.

Group DF - это частная международная группа компаний, интересы и активы которой сосредоточены в таких областях, как энергетика, химическая промышленность, энергетическая инфраструктура и недвижимость.

Group DF является частной международной холдинговой компанией известного украинского бизнесмена Дмитрия ФИРТАША.

Среди компаний, контролируемых Group DF, ключевую роль играют следующие компании: Centragas, которая, в свою очередь, владеет 50% акций швейцарской газораспределительной и газоторговой компании "РосУкрЭнерго"; EMFESZ, венгерская газоторговая компания и поставщик энергетических услуг; Австрийская компания Zangas, специализирующаяся на строительстве газовой инфрастуктуры; OSTCHEM Holding, который объединяет группу химических предприятий в Восточной и Центральной Европе, которые производят минеральные удобрения, органические кислоты, диоксид титана и кальцинированную соду.