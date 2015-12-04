Турчинов: для противодействия российской агрессии оборонный бюджет страны в 2016 году придется увеличивать

00:25, 04 декабря 2015
Политика
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что для противодействия российской агрессии запланированный бюджет на безопасность и оборону страны в 2016 году придется увеличивать.

фото: УНИАН

Об этом он сказал в эфире 5 канала.

"Совет национальной безопасности и обороны утвердил военный или оборонный бюджет нашей страны, и он согласно позиций, которые отражены в стратегии национальной безопасности, а также военной доктрине нашей страны составляет 5% от ВВП на безопасность и оборону, а на саму оборону - это около 3%", - заявил Турчинов.

Как отметил глава СНБО, речь идет о 5% от ВВП, который Кабинет Министров прогнозирует на 2016 год. "Это порядка 113 миллиардов гривен", - уточнил Турчинов.

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При этом он добавил, что из указанной суммы 100 млрд должно быть профинансировано из общего фонда бюджета, а остальная сумма будет добавляться за счет спецфондов и государственных гарантий.

"Это тот минимум, который позволяет нам противостоять российской агрессии", - сказал Турчинов.

Вместе с тем он заявил, что из этих средств необходимо также обеспечить поднятие заработной платы украинских военных, в первую очередь тем, кто будет подписывать контракт с ВСУ, Национальной гвардией. "Мы ставим задачу, чтобы минимальная зарплата военного была не меньше 7 тыс гривен", - заявил секретарь СНБО.

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Кроме этого, он обратил внимание, что армии требуется новое оружие.

Подытоживая разговор о бюджете, Турчинов сказал, что "в условиях экономического кризиса, безусловно, это значительные средства, но для того, чтобы дать отпор любым угрозам, этот ресурс еще надо будет увеличивать".

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