Порошенко ожидает от ЕС продления санкций против России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте сегодня в Вильнюсе.

По его словам, ЕС демонстрирует мощные единство и поддержку Украины.

При этом Порошенко выразил надежду, что страны Европейского Союза также продемонстрируют единство 17 декабря по вопросу санкций против России из-за невыполнения условий Минских договоренностей.

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«У меня нет никаких сомнений, что 17 декабря это единство, эта сила, в том числе по вопросу санкций за неимплементацию Минских соглашений Евросоюзом будет продемонстрирована», - заявил он, добавив, что это опровергнет все слухи относительно смещения Украины из числа первых приоритетов ЕС.

17-18 декабря состоится саммит лидеров стран - членов ЕС.

15 ноября Президент Европейского совета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявили, что ЕС не будет отменять санкции против России до выполнения Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе.

Срок действия санкций завершится в декабре 2015 года, если страны ЕС не примут решения об их продлении.