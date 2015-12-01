"Россия не прилагает значительных усилий": в Польше привели аргументы для продления санкций против РФ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом на конференции, посвященной выполнению Минских договоренностей, заявил посол Польши в Бельгии Артур Харазим, который выступал вместо нового министра иностранных дел Витольда Вашчиковского.

"В настоящий момент мы считаем, что Россия не прилагает значительных усилий, чтобы выполнить свои обязательства. Оккупация Крыма и вмешательство в ситуацию на востоке Украины продолжаются. Поэтому мы считаем, что санкции должны быть продлены еще на полгода", - сказал посол Польши.

Он напомнил, что выполнение Минских договоренностей продлено на несколько месяцев", и "такое продление должно быть подкреплено определенной позицией Евросоюза, который подтвердит существующие меры предупреждения".

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В свою очередь министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что нет необходимости говорить о "новых стратегиях" решения конфликта. "Я считаю, что нам не нужна новая стратегия, нам необходимо выполнить то, о чем было договорено. Мы должны быть последовательными", - убежден он.

По словам Линкявичюса, в существующей стратегии есть три основных элемента. "Первый: альтернативы Минским договоренностям нет. Они не являются идеальными, но все должны расценивать их как условие для продвижения вперед. Второе: санкции. Мы сожалеем по этому поводу, но продолжаем их. Нам для этого нужно единство в самом ЕС, единство между ЕС и США и всеми игроками. Третье: надо увеличить поддержку Украине", - отметил глава МИД Литвы.