Два телеканала готовы предоставить эфир Черновецкому и Тимошенко

Уже два телеканала отозвались на обращение Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО встретиться в прямом эфире и обсудить дальнейшую работу блоков в новом Киевсовете.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, приглашения поступили от столичной телерадиокомпании «Киев» и канала «1+1», которые готовы предоставить полчаса эфира для обсуждения сотрудничества между двумя политическими силами.

В частности общенациональный телеканал «1+1» предлагает политикам встретиться в итоговом воскресном выпуске ТСН 1 июня в 19.30.

Как сообщал УНИАН, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что готов встретиться с Ю.ТИМОШЕНКО в прямом эфире любого из телеканалов, чтобы она дала ответ на вопрос, каким образом будет выполнять свои обещания, которые давала во время предвыборной кампании. В частности, готова ли Ю.ТИМОШЕНКО стать депутатом Киевсовета и возглавить в нем свою фракцию? В случае ее отказа работать в Киевском городском совете, кто будет руководить фракцией БЮТ и тому подобное.

Как известно, Ю.ТИМОШЕНКО возглавляла список БЮТ на выборах в Киевсовет, которые состоялись 25 мая.