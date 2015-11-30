Порошенко назвал спонсоров терроризма, от которого страдает Украина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Конференции ООН по климату в Париже.

«Это ужасное событие, которому Франция подверглась трагическим ноябрьским днем, является ежедневной реальностью для Украины», - сказал Порошенко, добавив, что «моя страна страдает от терроризма, который спонсируется и поддерживается РФ».

Кроме того, глава государства заявляет, что не может быть компромиссов по поводу демократических ценностей и принципов с государством, которое спонсирует терроризм.

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«Мы не боимся, нас не запугать, и такие собрания высокого уровня, которые почти эквивалентны собранию Генассамблеи ООН, являются подтверждением этого. Украинцы стоят бок о бок с французами», - добавил Порошенко.

Ранее президент заявлял, что решение ЕС ввести санкции против РФ как страны-агрессора, как страны, которая аннексировала Крым, за неимплементацию Минских соглашений, - это важнейший инструмент для того, чтобы принести мир и стабильность на украинскую землю.