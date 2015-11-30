В Брюсселе 2 декабря состоится заседание Комиссии Украина-НАТО

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Заседание комиссии состоится в рамках двухдневного заседания министров иностранных дел НАТО.

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"У нас будет заседание Комиссии Украина-НАТО, и мы вновь подтвердим нашу сильную политическую поддержку Украины, мы также оценим практическую помощь, которую предоставляет Альянс", - сказал Столтенберг.

Он напомнил о существовании трастовых фондов для Украины и помощи, которую оказывают союзники на двустороннем уровне.

"Мы также оценим прогресс и вызовы, перед которыми мы стоим по выполнению Минских договоренностей. Мы видели после летних каникул определенное положительное развитие, но недавно мы увидели больше боев (на востоке Украины), и это вызывает беспокойство. Единственный путь к миру в Украине - это полное выполнение Минских договоренностей, что означает полное выполнение режима прекращения огня, отвод тяжелого вооружения и полный доступ для Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - подчеркнул Столтенберг.