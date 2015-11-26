Кучма рассказал, какой пункт Минских договоренностей можно реализовать до конца года

Об этом говориться в комментарии Кучмы, размещенном его пресс-секретарем Дарией Олифер в Facebook.

"Наша работа в рамках Минского процесса идёт непросто - это и проблемы безопасности, и работа политической подгруппы. И пока что у меня нет оснований говорить, что Минские соглашения будут выполнены в этом году. Но есть пункт договоренностей, которые можно реализовать еще до конца 2015 года, - это обмен пленными. Я призываю представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей активизировать процесс обмена заложниками - в первую очередь, освободить тяжело раненых людей, которым крайне нужна медицинская помощь", - заявил Кучма.

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Представитель Украины отметил, что украинская сторона делала и продолжает делать все возможное и необходимое для выполнения этого пункта соглашений.

Как сообщал УНИАН, уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что 24 ноября в Минске на заседании рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы тема освобождения украинских заложников была ключевой.

По данным на середину ноября, террористы удерживали в плену 142 украинца.