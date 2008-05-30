Ющенко увидел, что экономика в Украине становится социалистической

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что правительство на сегодняшний день не смогло сформировать эффективный антиинфляционный курс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам Президента, в настоящее время в государстве не предпринимаются эффективные меры по борьбе с инфляцией.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня Украина имеет уникальные шансы для экономического развития, но еще большими являются вызовы. «Если мы их не воспримем, мы можем растратить то, что было», - сказал он, отметив, что главным вызовом является инфляция, показатель которой - наибольший в Европе.

Президент подчеркнул, что инфляция является самым несправедливым социальным налогом для наиболее бедных людей. Он отметил, что нынешние темпы инфляции удваивают угрозы для самых бедных слоев населения.

По словам В.ЮЩЕНКО, если не будут найдены эффективные решения для преодоления высоких темпов инфляции, то наибольший удар почувствуют пенсионеры и работники бюджетной сферы.

Глава государства призвал коалицию, правительство и Национальный банк вместе сформировать согласованный план действий на вызовы, которые стоят перед экономикой.

Он заметил, что на сегодняшний день экономика становится все более социалистической, чем рыночной.

Учитывая это, Президент призвал органы власти умерить политические страсти и вывести политику из экономики.