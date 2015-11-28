В России не верят, что Турция перекроет проливы и заговорили об "апокалиптическом сценарии"

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что с трудом может предсказать действия руководства Турции в отношении РФ после инцидента с Су-24, но возможность того, что турецкая власть перекроет морские проливы считает "абсолютно апокалиптическим сценарием".

"Безусловно, с нашей точки зрения, степень предсказуемости действий турецкого руководства сейчас определяется с трудом", - цитирует Пескова Русская служба ВВС. - И давайте даже не будем обсуждать такие сценарии".

При этом представитель президента РФ считает предупреждение президента Реджепа Эрдогана о том, что Турция будет считать атаку против своего самолёта в сирийском небе актом агрессии, "театром абсурда".

"Это же вообще чудовищный нюанс. То есть, президент Турции сделал заявление, в котором сказал, что если турецкий самолет будет сбит над территорией Сирии, то это будет считаться актом агрессии", - задумался Песков.

Напомним, Владимир Путин 26 ноября обвинил Турцию в "сознательном" подталкивании двусторонних отношений к тупику.

Реджеп Тайип Эрдоган также отверг обвинения Владимира Путина, что Турция помогает финансировать группировку "Исламское государство", покупая у нее нефть.

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Как сообщал УНИАН, российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецкими военными 24 ноября в районе турецко-сирийской границы. Турция утверждает, что самолет незаконно нарушил ее воздушное пространство, Россия настаивает, что он находился в небе над Сирией.