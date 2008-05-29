Непродуманная ревальвация гривни подрывает доверие к НБУ

Правительство не имеет никакого отношения к курсовой политике, а у Национального банка Украины нет иного пути, чем корректировать курс гривни, заявляет председатель Совета конкурентоспособности Украины, народный депутат Юрий ПОЛУНЕЕВ.

В комментарии УНИАН он сказал, что «изменение валютного режима должно происходить, но в другом режиме, чем это сейчас делает Национальный банк», ведь границы курсового коридора бизнес закладывает в планы своего дальнейшего развития.

«Поскольку этот вопрос затрагивает интересы экспортеров, других субъектов внешнеэкономической деятельности, изменение курса национальной валюты должно происходить прогнозировано, после консультаций с представителями бизнеса, - отметил эксперт – В противном случае непродуманное изменение официального курса подрывает доверие к НБУ и к национальной валюте в целом».

По словам Ю.ПОЛУНЕЕВА, необходимость пересмотра валютного режима и постепенного отказа от привязки украинской гривни к доллару назрела еще несколько лет назад. «Давно уже нужно было переходить от установления курсового коридора к таргетированию инфляции, - сказал Ю.ПОЛУНЕЕВ, - но годами ничего для этого не делалось. В настоящее время, когда ситуация уже настолько запущена, в у НБУ нет иного пути, чем корректировать курс гривни. Но и это нужно делать ответственно и прогнозировано – чего в настоящее время не наблюдается».

«Сейчас можно услышать обвинение, якобы это правительство ревальвировало гривню и удешевило доллар. Это – неправда, потому что правительство не имеет никакого отношения к курсовой политике. Только Национальный банк имеет полномочия и инструменты для регулирования валютной политики», - заметил Ю.ПОЛУНЕЕВ.

Как сообщал УНИАН, 21 мая Нацбанк укрепил гривню, установив с 22 мая официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 4,85 грн./долл. Однако уже 22 мая Совет НБУ вернул официальный курс гривни на уровень 5,05 грн./долл., применив право отложенного вето к решению правления НБУ об установлении официального курса на уровне 4,85 грн./долл.

Председатель Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО вечером 22 мая заявил, что, исходя из решения Совета, в Украине по состоянию на 22 мая действует официальный курс на уровне 5,05 грн./долл.

Однако Нацбанк на 23 мая оставил без изменений официальный курс гривни к иностранным валютам, установленный на 22 мая: 100 USD США - 485.0000 грн.

На сегодняшний день в Основных принципах денежно-кредитной политики на 2008 год, который утверждает Совет Нацбанка, коридор курса гривни установлен в рамках 4,95-5,25 грн. за 1 дол.

Официальный курс на уровне 5,05 грн. за 1 доллар США были установлены Нацбанком с 21 апреля 2005 года (тогда гривня сразу укрепилась на 14 копеек) и не менялся все это время.

23 мая премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО назвала политическим решение Совета Нацбанка относительно изменения официального курса гривни к доллару. По ее словам, правительству законодательно запрещено вмешиваться в деятельность Нацбанка, и все, что связано с монетарной политикой и валютными курсами - это исключительно функция НБУ.