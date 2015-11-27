Для рассмотрения в ВР вопроса о недоверии Шокину нужно еще 25 подписей депутатов - Соболев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

По словам Соболева, к инициативе о выражении недоверия Шокину присоединились еще трое депутатов из фракции “Блока Петра Порошенко” - Павел Ризаненко, Юрий Соловей и Олег Барна.

Соболев напомнил, что в целом необходимо 150 подписей, что позволит инициировать голосование в ВР за отставку Шокина.

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Отвечая на вопрос по поводу нормы в законопроекте о внесении изменений в Конституцию о правосудии, внесенном президентом, которая запрещает выражение парламентом недоверия генпрокурору, Соболев сказал: “Помните анекдот, когда сосед приходит к другому соседу и предлагает групповой секс - ты, я и твоя жена, но сосед начинает возмущаться и тогда получает ответ: “Хорошо, тебя вычеркиваем”. Это примерно то же самое Порошенко предлагает сделать, поскольку сейчас есть влияние на назначение и увольнение прокурора со стороны президента и Верховной Рады. А президент предлагает убрать это влияние со стороны ВР. И тогда генпрокурор будет полностью зависим от президента Украины”.

Соболев подчеркнул, что эта норма очень дискуссионная и во фракции “Самопомич” пока нет решения по поводу того, будут ли они поддерживать эти изменения в Конституции, где есть такая норма.