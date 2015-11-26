Порошенко надеется, что результаты расследования по "Боингу" обнародуют уже до конца года

Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что до конца года будут обнародованы результаты уголовного расследования катастрофы малайзийского «Боинга» (рейс МН17) и названы виновные за совершение этого теракта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте сегодня в Гааге.

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«Взаимоотношения между Нидерландами и Украиной перешли совершенно на другой уровень особенно после трагедии МН17. Мы договорились о прозрачном международном расследовании произошедшего», - отметил Порошенко.

«Мы уже видели результаты технического расследования, сейчас идет уголовное расследование, и я думаю, что до конца года мы увидим уже результаты этого расследования, увидим ответственных за эту ужасную разрушительную трагедию, за этот ужасный террористический акт», - добавил президент Украины.

Как сообщал УНИАН, Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

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Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах катастрофы самолета МН17. Установлено, что самолет был сбит ракетой Бук».

В частности, согласно отчету, авиакатастрофа «произошла из-за детонации боеголовки типа 9N314M, которую выпустили из зенитно-ракетного комплекса "Бук" на востоке Украины».

Председатель Совбеза Нидерландов заявил, что в результате взрыва передняя часть самолета была разрушена, а самолет разломался в воздухе.