Шуфрич назвал время дуэли с Гелетеем и советует надеть памперс

Нардеп от партии регионов Нестор Шуфрич просит начальника Управления госохраны Валерия Гелетея не беспокоиться о том, что регионала «надо будет приводить» на «дуэль» в спортивный зал. «Я приду сам, - заявил Шуфрич в комментарии УНИАН. - А он пусть наберется смелости, не прикрывается своими подчиненными, натянет перчатки, засунет себе в рот капу, подденет памперс и выходит на поединок завтра в 13.00».

Также нардеп заявил, что «сегодня истекает 24 часа в течение которых Гелетей должен подтвердить свое участие в поединке, который должен состояться, кстати, в обеденный перерыв, о чем так переживал Гелетей. Поэтому в оставшиеся несколько часов, я надеюсь, что мы получим ответ».

Ради того, чтобы дуэль все-таки состоялась, Шуфрич готов даже отказаться от выдвигавшегося ранее требования о том, чтобы Гелетей до начала поединка написал заявление об отставке, которое в случае проигрыша начальника Госохраны должно было быть передано на подпись Президенту Виктору Ющенко. Пускай, мол, Ющенко сам (по итогам поединка) убедится в том, какие «профессионалы его окружают», заявил нардеп. И тут же проехался по моральным качествам Гелетея, обвинив начальника Госохраны в трусости. Причиной этого стали слова Гелетея о том, что он готов вместо себя выставить против Шуфрича «самого слабого из наших бойцов», который, по мнению Гелетея, все равно политику «уши надерет».

«По поводу моих ушей, я предлагаю Гелетею, перед тем, как бахвалиться вспомнить историю греческого города Лаконии, - отбрил Шуфрич. - Я отвечу ему одним словом: «Если…». И я даже согласен завтра во время боя отказаться от защитного шлема, чтобы Гелетею было проще добраться до моих ушей».

Также политик заявил, что предложение Гелетея провести «бой без правил» для него «странно звучит».

«Не буду напоминать, что, согласно правилам любой дуэли, именно вызываемая сторона определяет условия поединка, а вторая сторона или соглашается или отказывается, тем самым признавая свою неправоту и трусость, - уточнил Шуфрич. - Хочу обратить внимание, что в нашем письменном согласии на поединок четко определены все условия, выработанные при консультациях с профессионалами. Любой поединок, даже предполагающий свободное использование ударов без ограничений и без правил, все равно ограничивается запретами, которые есть обязательными при проведении всех поединков, если, конечно, это не банальная драка в клетке».

Напомним, что ранее в комментарии для газеты «Сегодня» начальник Госохраны Валерий Гелетей заявил: «Хотите, чтобы наш поединок с Шуфричем состоялся, возьмите его за руки и приведите в спортзал (желательно в обеденный перерыв, так как я госслужащий) и позвоните мне на мобильный. В течение 30-40 минут я приеду. Но наш поединок должен быть именно таким, каким его предложил ранее сам Шуфрич, а именно боем без правил, а не таким, каким он сейчас его предлагает».

Кроме того он сказал, что не будет, как этого хочет Шуфрич, писать письмо президенту об отставке, потому что он и сам уйдет из УГО, если проиграет Шуфричу, так как для него было неприемлемо оставаться на своем посту. "Но этого не произойдет, — рассуждает Гелетей. — Пусть, кстати, придет к нам на тренировку в УГО, и самый слабый из наших бойцов ему уши надерет".