Луценко надеется, что парламент в этом году направит в КС изменения в Конституцию по судебной реформе
Лидер фракции партии “Блок Петра Порошенко” Юрий Луценко надеется, что Верховная Рада еще в этом году направит в Конституционный суд изменения в Основной Закон относительно проведения судебной реформы для получения заключения относительно их конституционности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал в комментарии журналистам.
Он напомнил, что внесенный президентом законопроект еще должен рассмотреть профильный комитет парламента.
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“Я очень надеюсь, что в этом году мы направим соответствующие изменения в Конституционный суд, потому что мы задолжали обществу изменения именно в этом направлении”, - сказал Луценко.
Отвечая на вопрос журналистов по поводу изменений в Конституцию, которыми парламент предлагают лишить права выражать недоверие генеральному прокурору Украины, Луценко отметил: “Изменения к Конституции, которые предусматривают эту новеллу, является учетом требований Венецианской комиссии, которая настаивает на большей независимости прокурора, в частности, от народных депутатов”.
“Кому-то это может нравиться, кому-то это может не нравиться, но это правила Европейского Союза. Мне, между прочим, это также не очень нравится — я считаю, что парламент как коллегиальный орган, который представляет украинский народ, должен был бы оставлять влияние и на судей, и на прокуроров. Но европейцы считают иначе”, - добавил Луценко.
По его словам, по этому вопросу будет “большая политическая дискуссия”.
Как сообщал УНИАН, 25 ноября президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)».
Проект был утвержден Конституционной Комиссией 30 октября 2015 года. Национальный совет реформ на своем заседании 9 ноября рекомендовал президенту внести его на рассмотрение Верховной рады, а Верховной Раде – рассмотреть этот проект в первом чтении в течение текущей сессии.