Франция будет участвовать в подготовке госслужащих Украины - Зубко

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко по результатам встречи с министром по вопросам децентрализации и государственной службы Франции Марилиз Лебраншю во время рабочей поездки в Париж.

По его словам, Украина и Франция заинтересованы в усилении сотрудничества в направлении децентрализации и организации региональной власти, а также в сфере территориального развития и реформы государственной службы.

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"Франция предложила свою помощь в проведении реформирования украинских заведений образования, которые проводят подготовку государственных служащих", - отметил Зубко.

Он сообщил о готовности Франции предоставить Украине модульные программы для подготовки служащих как в органах госслужбы, так и в органах местного самоуправления.

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"Наши французские партнеры также предложили помощь в развитии программы по подготовке местных председателей - Школы мэров", - добавил чиновник.

Зубко отметил, что вскоре в Киев приедет группа французских экспертов, которые будут сотрудничать с Минрегионом в разработке и имплементации закона о префектах.

"Кроме того, украинское правительство рассчитывает на участие и активную помощь в этом процессе со стороны Национальной школы администрации при премьер-министре Франции", - отметил вице-премьер.