Черновецкому в БЮТ ”фюрерского типа” не с кем посоветоваться

17:27, 27 мая 2008
Политика
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"Я так работать не могу..."

Действующий мер столицы, кандидат на должность Киевского городского головы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что единственной политической силой, с которой его команда не сможет работать в Киевсовете, является БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Единственная партия, с которой мы не сможем сотрудничать – БЮТ, поскольку это партия фюрерского типа», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

При этом он добавил: «Там нет ни одного мнения, кроме мнения самой лидерки. Я так работать не могу. Бегать к ней туда в кабинет каждый раз и спрашивать, как решать вопросы… А речь идет не о том, чтобы спрашивать разрешения. Мне нужно посоветоваться, а посоветоваться не с кем во фракции, потому что сюда придут люди, которые по телефону будут получать указания, как мне устроить очередную гадость».

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ добавил, что со всеми остальными политическими силами готов наладить сотрудничество.

 

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