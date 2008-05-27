Тимошенко признала, что ведет переговоры с Партией регионов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что БЮТ подаст свой проект Конституции в парламент, как только найдет 300 голосов в его поддержку.

Об этом она заявила в интервью журналу "Российский Newcweek".

Промедление с подачей законопроекта Ю.ТИМОШЕНКО объяснила тем, что пока нет уверенности в поддержке двух третей парламента. При этом, по словам главы правительства, по данному вопросу ведутся постоянные консультации со всеми политическими силами. Отвечая на вопрос, ведутся ли такие переговоры с Партией регионов, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Да, и с ними тоже». При этом, по ее словам, этот процесс идет не через посредников, а напрямую, как и со всеми другими фракциями в парламенте.

«И как только мы почувствуем, что у нас есть 300 голосов, мы сразу же подадим Конституцию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.