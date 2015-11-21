В Кривом Роге полиция предотвратила совершение теракта во время митинга

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, около 14.00 в полицию поступило сообщение о том, что в урне напротив исполкома городского совета находится взрывное устройство.

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На место происшествия выехали взрывотехники и более 50 сотрудников полиции. Согласно предварительным данным, в урне находился мусорный пакет с 2 гранатами РГД-5 без запалов и гвозди.