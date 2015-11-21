В Кривом Роге полиция предотвратила совершение теракта во время митинга
16:56, 21 ноября 2015Политика
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В городе Кривой Рог полиция предотвратила совершение теракта во время митинга.
Взрывное устройство / mvs.gov.ua
Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, около 14.00 в полицию поступило сообщение о том, что в урне напротив исполкома городского совета находится взрывное устройство.
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На место происшествия выехали взрывотехники и более 50 сотрудников полиции. Согласно предварительным данным, в урне находился мусорный пакет с 2 гранатами РГД-5 без запалов и гвозди.
mvs.gov.ua
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