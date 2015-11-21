Мать погибшего: память о Небесной Сотне никому не нужна - BBC (видео)
Вместе с мужем она пришла посетить импровизированный мемориал Небесной Сотни, где среди портретов погибших протестующих есть и фото ее сына - Владимира Мельничука.
Надежду Мельничук мы встретили на улице Институтской случайно, когда готовили материал ко второй годовщине начала протестов на Майдане, передает BBC Украина.
Вместе с мужем она пришла посетить импровизированный мемориал Небесной Сотни, где среди портретов погибших протестующих есть и фото ее сына - Владимира Мельничука.
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Он погиб в феврале 2014 года. Ему было 39 лет.
Надежда рассказала, что, по ее мнению, через два года после Майдана память о тех, кто погиб во время протеста, и до сих пор не отмечена должным образом.
Видео корреспондентов ВВС Украина Альбии Шудри и Анастасии Грибановой.