ГПУ: в убийствах во время Майдана подозреваются еще двое "беркутовцев"

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью УНИАН.

«У нас есть видение и лица, которых мы подозреваем в убийствах, в частности в разгоне шествия 18 февраля в Мариинском парке, когда в общей сложности погибли 10 человек. В Крепостном переулке у нас проверяется смерть двух человек, и по поводу этих смертей сообщено о подозрении двум лицам одного из территориальных подразделений «Беркута», командир которого в настоящее время находится под стражей», - заявил он.

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Горбатюк добавил, что в настоящее время продолжается работа по установлению непосредственно бойцов, которые тогда действовали, поэтому не называет конкретных фамилий и какое именно это подразделение.

Как сообщал УНИАН, в ГПУ 17 ноября заявили, что направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего командира роты батальона «Беркут» одного из территориальных управлений внутренних дел, подозреваемого в причастности к преступлениям во время событий на Майдане.

Подозреваемому, который содержится под стражей, инкриминируется незаконное препятствование проведению собрания, митингов и демонстраций, которое было совершено возглавляемым им подразделением, выполнение явно преступного приказа, с применением физического насилия, 18 февраля 2014 года во время силового разгона сотрудниками правоохранительных органов граждан, которые находились на улице Институтской и Крепостном переулку в Киеве (район Правительственного квартала).

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В прошлом году Генпрокуратура передала в суд уголовное производство против бывших бойцов спецподразделения МВД «Беркут» Сергея Зинченко и Павла Аброськина. Их подозревают в убийстве 39 активистов Майдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской в центре Киева.