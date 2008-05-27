ТИК подсчитала общую явку на выборах в Киеве

По данным Киевской городской территориальной избирательной комиссии, общая явка по Киеву на досрочных выборах составила 53,39%.

Как отметили в теризбиркоме, свою информацию относительно явки передали все районы города, кроме шести участков Деснянского района. Однако, по убеждению комиссии, эти данные почти не влияют на общий показатель.

По данным теризбиркома, в Голосеевском районе явка составила 54,69%, в Дарницком – 52,09%, в Деснянском – 47,36%, Днепровском – 53,34%, Оболонском – 56,02%, Печерском – 54,71%, Подольском – 58,63%, Святошинском – 53,67%, Соломенском – 52,38% и Шевченковском – 55,99%.