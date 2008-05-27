МИД России глубоко обеспокоен планами Украины

Министерство иностранных дел Российской Федерации глубоко обеспокоено планами Украины относительно прекращения ретрансляции российских телеканалов по системе кабельного телевидения.

Об этом идет речь комментарии Департамента информации и печати МИД России относительно ситуации с русским языком в Украине, размещенном на официальном сайте министерства.

В последнее время в адрес руководства Российской Федерации и МИД России поступают многочисленные обращения украинских общественных организаций и граждан с глубокой озабоченностью в связи с ухудшением ситуации с русским языком на Украине, в частности, в связи с планами исключения из системы кабельного телевидения страны программ российских телеканалов, отмечается в документе.

В указанных обращениях высказывается обоснованная тревога по поводу того, что украинские власти вопреки мнению миллионов русскоязычных граждан Украины фактически ведут дело к тотальной украинизации национального телеэфира. Прямо констатируется, что в данном случае речь идет о «создании на Украине моноэтнического гуманитарного пространства», сказано в комментарии МИД России.

По мнению министерства, особенно остро этот вопрос, как отмечается, стоит в юго-восточных регионах Украины, где большинство населения – русскоговорящие граждане. В этой связи они направили российскому руководству копию их обращения к Президенту Украины В.А.ЮЩЕНКО, премьер-министру Ю.В.ТИМОШЕНКО и председателю Верховной Рады А.П.ЯЦЕНЮКУ с просьбой об оказании содействия в разрешении складывающейся ситуации в украинском телеэфире.

МИД России подчеркивает, что в Москве полностью разделяют глубокую обеспокоенность русскоговорящего населения Украины по вопросу ретрансляции российских телеканалов на ее территории. «Мы считаем, что такие шаги, если они будут предприняты, представляют собой нарушение соответствующих положений российско-украинских договоренностей о сотрудничестве средств массовой информации двух стран и не отвечают добрососедскому и дружественному характеру наших отношений», - отмечает Министерство иностранных дел РФ.

Со своей стороны российское внешнеполитическое ведомство обещает добиваться, чтобы в Украине в соответствии с национальным законодательством и общепринятыми международными стандартами соблюдались демократические нормы при обеспечении конституционного права граждан – на свободный выбор источников информации.