Луценко могут отстранить уже сегодня: ему готовят обвинение

На следующей неделе во вторник в Раде будет заслушан отчет министра внутренних дел Юрия Луценко. Об этом газете "Сегодня"сообщил источник в парламентской комиссии, которая расследует дело Луценко.

По его словам, установлено, что глава МВД около 20 раз в 2005 году летал вместе со своей семьей по маршрутам Киев-Одесса, Киев-Симферополь, Киев-Севастополь, Киев-Бельбек. И полеты якобы не были связаны со служебной необходимостью: "Поверьте, Луценко - это Рудьковский в кубе". По словам источника, вряд ли парламент будет инициировать отставку Луценко, просто передаст материалы дела в ГПУ.

Информированный источник в ГПУ разъяснил "Сегодня", зачем Луценко вызывали в Генпрокуратуру. Министра ознакомили с постановлениями о возбуждении двух уголовных дел относительно лично него (ранее дело о самолете было фактовым, а дело о драке переквалифицировали на должностное преступление, ибо следователь посчитал, что глава МВД не вправе махать кулаками в присутственном месте). По словам источника, служебный самолет Луценко использовал не раз для полетов в Крым с семьей и друзьями во время отпуска. В ГПУ проводится аналогия — почему Рудьковскому нельзя было летать в Париж (его дело скоро пойдет в суд), а Луценко в Крым можно? Впрочем, эти постановления Юрий Витальевич может обжаловать в суде.

Было еще кое-что, о чем Луценко не сказал журналистам, — ему вчера в ГПУ вручили повестку на сегодня, для предъявления обвинений по этим делам. А это уже влечет за собой практически автоматическое отстранение от должности, чтобы лицо, занимающее то или иное кресло, не могло мешать проведению объективного следствия (дескать, кто из подчиненных будет свидетельствовать против действующего министра?). Потому не исключено, что Луценко уже сегодня (или завтра) отстранят. И так будет либо до прекращения дела, либо до судебного решения по нему, если таковое состоится.