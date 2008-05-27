По состоянию на 9.00 на выборах мэра Киева лидирует Черновецкий
Обработаны протоколы со 748 участков
По данным обработки протоколов из 748 избирательных участков Киева лидирует кандидат в мэры Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, который набирает 36,81% голосов избирателей.
Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародовала Киевская городская территориальная избирательная комиссия в 9.00.
За кандидата в мэры от БЮТ Александра ТУРЧИНОВА отдали голоса 18,66% киевлян. Виталий КЛИЧКО набирает 17,68%, представитель Блока Литвина Виктор ПИЛИПИШИН - 6,73%, Николай КАТЕРИНЧУК – 4,31%, экс-мэр столицы Александр ОМЕЛЬЧЕНКО – 2,49%, кандидат от Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ – 2,47%, лидер ВО "Свобода" Олег ТЯГНИБОК – 1,35%, лидер ГАК Александр ПАБАТ – 1,29%.
Остальные кандидаты получили менее одного процента голосов.
Всего в Киеве на выборах работали 1026 избирательных участков.