Россия в вопросе Севастополя посмотрит на поведение Ющенко?
Позицию озвучил Миронов
Спикер Совета Федерации Федерального Собрания РФ Сергей МИРОНОВ не исключает, что Россия может поставить вопрос о возвращении Севастополя.
Об этом он сказал сегодня, комментируя поручение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО подготовить вывод из Крыма Черноморского флота к 2017 году, сообщает российская газета «Ведомости».
«Безусловно, сейчас мы должны так ставить этот вопрос сами перед собой, а потребуется, и перед руководством Украины», - сказал С.МИРОНОВ.
«Надо внимательнее изучить этот вопрос. Если В.ЮЩЕНКО высказывается в таком духе, то и мы, соответственно, можем начать изучать этот вопрос в соответствующем духе», - добавил он.
Как сообщал УНИАН, Президент Украины поручил правительству разработать законопроект о прекращении с 2017 года действия международных договоров о временном пребывании на территории Украины Черноморского флота Российской Федерации. Об этом говорится в Указе главы государства от 20 мая 2008 года, которым он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 мая 2008 года «О мерах по обеспечению развития Украины как морской державы».
В частности, правительство должно подготовить в двухмесячный срок и обеспечить внесение в ВР в установленном порядке законопроекта о прекращении с 2017 года действия международных договоров о временном пребывании на территории Украины ЧФ России.
Также Кабмин должен принять в двухмесячный срок меры по комплексной оценке последствий временного пребывания ЧФ России в Украине.