Россия в вопросе Севастополя посмотрит на поведение Ющенко?

Спикер Совета Федерации Федерального Собрания РФ Сергей МИРОНОВ не исключает, что Россия может поставить вопрос о возвращении Севастополя.

Об этом он сказал сегодня, комментируя поручение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО подготовить вывод из Крыма Черноморского флота к 2017 году, сообщает российская газета «Ведомости».

«Безусловно, сейчас мы должны так ставить этот вопрос сами перед собой, а потребуется, и перед руководством Украины», - сказал С.МИРОНОВ.

«Надо внимательнее изучить этот вопрос. Если В.ЮЩЕНКО высказывается в таком духе, то и мы, соответственно, можем начать изучать этот вопрос в соответствующем духе», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины поручил правительству разработать законопроект о прекращении с 2017 года действия международных договоров о временном пребывании на территории Украины Черноморского флота Российской Федерации. Об этом говорится в Указе главы государства от 20 мая 2008 года, которым он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 мая 2008 года «О мерах по обеспечению развития Украины как морской державы».

В частности, правительство должно подготовить в двухмесячный срок и обеспечить внесение в ВР в установленном порядке законопроекта о прекращении с 2017 года действия международных договоров о временном пребывании на территории Украины ЧФ России.

Также Кабмин должен принять в двухмесячный срок меры по комплексной оценке последствий временного пребывания ЧФ России в Украине.