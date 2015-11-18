На выборах в Краматорске заммэра Панков победил нардепа Ефимова

Как передает корреспондент УНИАН, итоговый протокол голосования был подписан рано утром 18 ноября, после пересчета голосов на 20 участках.

За Панкова проголосовали 31 857 избирателей, а за его оппонента - самовыдвиженца и депутата Верховной Рады из фракции "Блок Петра Порошенко" Максима Ефимова - 28 686 человек, что составляет 52,62% и 47,38% от действительных голосов, или 51,05% и 45,97% от всех проголосовавших.

Процесс подсчета голосов затянулся из-за того, что представители Ефимова потребовали у городской избирательной комиссии произвести пересчет голосов на 20 участках, победу на которых Панков одерживал с большим отрывом. Во вторник Ефимов на пресс-конференции признал свое поражение. Пересчет голосов на 20 участках не выявил никаких расхождений в подсчетах.

Как свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, явка во втором туре выборов мэра Краматорска составила 41,53%.

Напомним, по итогам первого тура Панков получил поддержку 26 627 избирателей (48,04%), Ефимов - 18028 (32,52%).