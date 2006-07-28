Кушнарев считает своим недостатком свирепое выражение лица

Один из лидеров Партии регионов Евгений Кушнарев считает своим недостатком присущее ему “свирепое выражение лица”, передает газета “Сегодня” за 28 июля 2006 года, ссылаясь на сайт “Обозреватель”. По словам Кушнарева, это связано с тем, что он очень часто задумывается и уходит в себе, и в этот момент не контролирует выражения своего лица. Однако, по его словам, этого не нужно пугаться, потому что на самом деле он “очень добрый.”

Кушнарев признался, что наколок у него “нет и никогда не было”, но в школьные годы он “писал шариковой ручкой на запястьях имена любимых девушек”.

Подготовила Ольга Пицишин