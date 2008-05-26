Гриценко пристыдил Ющенко и Тимошенко

Одной из причин конфликтов в верхних эшелонах власти председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО называет несовершенство Конституции.

Об этом он сказал в интервью «Газета 24».

«Полномочия и сферы ответственности Президента, СНБО и правительства в Конституции сформулированы нечетко и создают причины конфликтов», - отметил А.ГРИЦЕНКО и добавил, что «ради частичного исправления ситуации на прошлой неделе парламент одобрил новую редакцию закона о Кабмине».

А.ГРИЦЕНКО пояснил, что «документ, принятый во времена премьерства ЯНУКОВИЧА, вопреки Конституции расширил полномочия правительства за счет Президента. Внесенный Президентом законопроект тоже закладывал нарушение Основного Закона, чрезмерно увеличивая полномочия главы государства, теперь уже за счет правительства».

По мнению главы комитета, парламент после весьма продолжительного обсуждения нашел более или менее приемлемое решение, приняв закон о Кабмине в новой редакции.

Однако А.ГРИЦЕНКО называет ещё один фактор противоречий во власти – личностный - и считает его сегодня не менее важным.

«Могли бы Виктор ЮЩЕНКО и Юлия ТИМОШЕНКО даже в рамках конфликтной Конституции наладить более спокойную и продуктивную работу? Да, могли бы – если бы у них было общее понимание своей высокой ответственности. Этого не произошло, наоборот – во взаимоотношениях ЮЩЕНКО с ТИМОШЕНКО преобладают конкурентность и нежелание услышать друг друга», - высказал своё мнение политик.

А.ГРИЦЕНКО добавил, что «одно дело, если бы это была только информационная война, с ней еще как-то можно было бы мириться, но мы ведь видим, что развернулась война решений: правительство не выполняет указы Президента, а глава государства блокирует решения Кабмина».

«Следствием этого является паралич исполнительной власти и стремительное падение доверия ко всем институтам власти в стране», - высказал своё убеждение А.ГРИЦЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-офисе председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности.