ГПУ: Высший админсуд не возвращал Мосийчуку депутатскую неприкосновенность

Об этом в эфире телеканала «112» заявил прокурор Генеральной прокуратуры Владислав Куценко.

«Официально заявляю, что никто неприкосновенность Мосийчуку не вернул, поскольку решение суда не вступило в законную силу. Если оно в законную силу вступит, то мы можем говорить о возвращении Мосийчуку неприкосновенности, но сейчас неприкосновенности у господина Мосийчука нет», - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, генеральная прокуратура готовит документы для обжалования решения Высшего административного суда о признании незаконным постановления Верховной Рады о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Игоря Мосийчука и будет настаивать на содержании политика под стражей.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука по подозрению в совершении ряда преступлений.

18 сентября Печерский райсуд Киева избрал Мосийчуку меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 ноября.

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15 ноября лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Мосийчука освободили из-под стражи. Впоследствии Мосийчук заявил, что находится в Институте Шалимова и готовится к операции.

23 октября в ГПУ заявили о завершении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении Мосийчука и о том, что он признался в получении взяток.

Сам Мосийчук позже заявил, что признался в получении взяток в результате жестоких пыток.

Сегодня ВАСУ удовлетворил иск Мосийчука к Верховной Раде о признании незаконным и отмене постановления парламента о даче согласия на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.

Также сегодня, 17 ноября, Печерский райсуд Киева перенес на 20 ноября рассмотрение ходатайства ГПУ о продлении сроков содержания Мосийчука под стражей.