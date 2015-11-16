И.о. посла Украины рассказал, как воспринимают действия России в штаб-квартире НАТО

Об этом он рассказал во время онлайн-конференции на сайте "Европейской правды".

"Общая атмосфера, которую я наблюдаю в штаб-квартире НАТО - это абсолютно полное непонимание действий российской стороны, непризнание и неприятие их", - отметил Божок.

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При этом, по его словам, российские дипломаты в штаб-квартире НАТО избегают контактов с украинскими коллегами.

"Что касается контактов между нами, украинскими дипломатами, в штаб-квартире НАТО и дипломатами российской миссии в Альянсе, несмотря на то, что все практическое сотрудничество и почти все контакты были свернуты, продолжает находиться и работать на том же уровне, как и раньше, так вот таких контактов на сегодня нет. Потому что российские коллеги просто избегают таких контактов", - сказал он.

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Дипломат считает, что его "российским коллегам просто нечего нам сказать, потому что мы четко понимаем, что произошло, и заниматься пропагандой с нами, украинцами, которые знают правду, нет смысла".

Божок отметил, что российские представители в то же время концентрируют свои усилия на работу с другими странами, но только напрямую с ними без привлечения украинской стороны.

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"Они эту работу никогда не хотят проводить в трехстороннем формате. Может, просто намерения и тактика заключаются в том, чтобы цивилизованный мир слышал только русскую риторику. И чтобы эта русская риторика сразу не сопровождалась соответствующими комментариями, объяснениями и опровержениями с украинской стороны", - сказал и.о. посла при НАТО.