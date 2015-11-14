Кровь на улицах Парижа

Обычно вечером пятницы в Париже негде поесть: все ресторанчики, кафе и бары заполнены праздной публикой – с иголочки одетыми, стильными парижанами и разномастными туристами со всех концов света.

В субботу утром туристы бредут по направлению к музеям и знаковым местам, удивляясь тому, что все салоны красоты, парикмахерские, маникюрные – заполнены с самого утра. Парижанки, уже успевшие завершить свой субботний туалет, а также их спутники, неспешно направляются на бульвар Клиши и Рошешуар – у подножия Монмартра –там с самого рассвета уже открыты фермерские рынки, где дружелюбные и улыбчивые крестьяне продают парное молоко, горячий хлеб, крошечные головки невероятно вкусного сыра с диковинной плесенью, чернилами каракатицы и прочими невообразимыми ингредиентами, сметану и огромные сочные ягоды. Там же мсье, отправившиеся за продуктами без жен, угощаются молодым вином, и заигрывают с миловидными молочницами.

Террористы ИГИЛ уже назвали эту ужасную пятницу, 13 ноября, - «11 сентября для Франции».

Туристам, посещающим город впервые, невдомек, что в субботу Париж – со всеми его ресторанами, бутиками, дворцами и кондитерскими – живет лишь до полудня. После обеда закрывается все, или почти все – парижане идут отдыхать. Большая часть рекомендуемых путеводителями локаций распахнут свои двери для гостей, покупателей и клиентов лишь в понедельник. Потому так и спешат французы решить все свои дела с первыми лучами субботнего солнца.

Парижане очень ценят свое личное время; в этом иностранцу они могут показаться едва ли не чванливыми, но, на деле, за необычной для американца или китайца чередой табличек «закрыто» средь бела дня – огромная, трепетная любовь парижан к своей семье и своему дому, которым в обязательном порядке посвящается уикенд.

Это –традиция, возведенная в философию. Так было, так будет – и так должно быть. В Париже.

…И страшная пятница, 13, не сможет это изменить. Кровожадные безумцы, безжалостно убившие десятки невинных людей (в многонациональной, мультикультурной, терпимой Франции среди жертв кровавой бойни, скорее всего, будут и христиане, и мусульмане, люди разного происхождения и цвета кожи) – какими бы мотивами они не руководствовались – не сделают парижан – и французов вообще – другими. Великий народ великой страны, переживший за сотни лет грандиозные победы и поднявшийся на ноги после эпических поражений, не поскользнётся и на реках крови, в которые, по чьей-то нечеловеческой прихоти, превратились мирные, расслабленные парижские улицы.

Чтобы доказать это, очередным нелюдям понадобилось убить сотню людей.

Террористы ИГИЛ уже назвали эту ужасную пятницу, 13 ноября, - «11 сентября для Франции». Они правы. Столько неожиданного, незаслуженного, чудовищного горя Франция – как и Штаты до 2001 года – не знала. Но кое о чем, пожалуй, обезумевшие убийцы забывают.

Забывают они о судьбе того, кто вдохновил и организовал трагедию 11 сентября. Не важно, сколько для этого понадобится времени – у французов прекрасная память, и они знают цену своим слезам.

France, nous sommes avec vous.

Михаил Ганницкий, шеф-редактор УНИАН