“Пора” образует живую Цепь совести от Майдана Независимости до Верховной Рады

Сегодня с 15.00 до 17.00 Гражданская партия “Пора” устроит живую Цепь совести от Майдана Незалежности к Верховной Раде Украины (по улице Грушевского).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Поры”, это - молчаливая акция в несвойственном для “Поры” стиле, которая призвана напомнить политикам в парламенте о нынешнем состоянии связи политиков с гражданами.