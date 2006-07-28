“Пора” образует живую Цепь совести от Майдана Независимости до Верховной Рады
12:20, 28 июля 2006Политика
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Сегодня с 15.00 до 17.00 Гражданская партия “Пора” устроит живую Цепь совести от Майдана Незалежности к Верховной Раде Украины (по улице Грушевского).
Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Поры”, это - молчаливая акция в несвойственном для “Поры” стиле, которая призвана напомнить политикам в парламенте о нынешнем состоянии связи политиков с гражданами.
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