Британский дипломат озвучил основную проблему Вооруженных сил на пути Украины в НАТО

Министерство обороны Украины и Генеральный штаб в условиях войны на Донбассе должны сбалансировать усилия в проведении необходимых реформ на пути к вступлению в Организацию североатлантического договора (НАТО).

Об этом в эфире 5 канала сказала атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании Керен Мактир.

"Для того, чтобы стать членом НАТО, Украина должна достичь определенных стандартов, технологических стандартов по уровню тренировки, оперативных возможностей. Это целая система для будущих членов НАТО, чтобы подготовить их к членству в НАТО. Я думаю, что Украина готова к этому уже сегодня, но мое мнение, и это нужно украинцам, как я уже это сказала - Украина готова вступить в НАТО уже сегодня. Я вижу стремление, и насколько я знаю, ваши Вооруженные силы и Министерство обороны, они стремятся развиваться", - сказала МакТир.

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Она сообщила, что с украинской стороной было много разговоров о стандартах НАТО и их воплощении, что является ключевым вопросом.

"По моему мнению, основная проблема, с которой сталкиваются Вооруженные силы и Министерство обороны, - это факт, что они должны сбалансировать усилия, сосредоточенные на процессе реформирования", - сказала МакТир, заметив, что реформирование должно проходить в условиях, когда на востоке страны идет война.

"Мы на Западе не должны недооценивать то, как сложно достичь прогресса в реформах, которые продолжают вводиться, и какая сложная операция проходит на Донбассе. Я считаю, что вопрос сбалансированности сил является основной проблемой на сегодняшний день", - считает атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании.