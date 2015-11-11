Пойманный при попытке подрыва путей у воинской части диверсант "ДНР" отсидит 5 лет (фото)

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Сотрудники СБУ задержали диверсанта при попытке активации взрывного устройства на железнодорожных путях, проложенных к базе горюче-смазочных материалов воинской части Вооруженных сил Украины.

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Террорист планировал совершить диверсию по прямому указанию представителей "спецслужбы" террористической организации "ДНР". Он изготовил взрывное устройство из двух мин, противотанковой ТМ-62 и "прилипающей" мины СПМ. Электродетонатор был выведен на мобильный телефон.

Приговором суда диверсант признан виновным по ст. 113 (покушение на диверсию) Уголовного кодекса Украины.