БЮТ не хочет быть массовкой при легализации коалиции Регионов и Нашей Украины

Народный депутат от фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ расценивает проведение круглого стола как попытку легализовать новый формат коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

«Я не думаю, что кто-то может быть доволен проведением этого круглого стола, который свелся в основном к болтовне», - сказал А.ТУРЧИНОВ, добавив при этом, что «инициатива понятна – есть попытка легализовать новый формат коалиции, когда вероятнее всего, что к “регионам”, коммунистам и социалистам может присоединиться «Наша Украина».

По убеждению А.ТУРЧИНОВА, вряд ли БЮТ в связи с этим «должен делать массовку для легализации этого позорного процесса».

Отвечая на вопрос, насколько реальным и близким является роспуск парламента, А.ТУРЧИНОВ ответил: «Сейчас трудно спрогнозировать, посмотрим это действо под названием «круглый стол», во всяком случае во вчерашнем представлении я не видел здесь ничего перспективного».