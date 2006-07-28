БЮТ не хочет быть массовкой при легализации коалиции Регионов и Нашей Украины
Об этом сказал Турчинов
Народный депутат от фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ расценивает проведение круглого стола как попытку легализовать новый формат коалиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.
«Я не думаю, что кто-то может быть доволен проведением этого круглого стола, который свелся в основном к болтовне», - сказал А.ТУРЧИНОВ, добавив при этом, что «инициатива понятна – есть попытка легализовать новый формат коалиции, когда вероятнее всего, что к “регионам”, коммунистам и социалистам может присоединиться «Наша Украина».
По убеждению А.ТУРЧИНОВА, вряд ли БЮТ в связи с этим «должен делать массовку для легализации этого позорного процесса».
Отвечая на вопрос, насколько реальным и близким является роспуск парламента, А.ТУРЧИНОВ ответил: «Сейчас трудно спрогнозировать, посмотрим это действо под названием «круглый стол», во всяком случае во вчерашнем представлении я не видел здесь ничего перспективного».