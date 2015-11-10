ЗСТ Украины с ЕС вступит в силу с 1 января, несмотря на возможные действия РФ - еврокомиссар

"Мы должны попытаться (договориться с РФ). Мы будем стараться. Но у меня есть полная поддержка всех государств-членов (ЕС), включая Еврокомиссию, и ваше правительство неоднократно заявляло: соглашение вступит в силу с 1 января следующего года, что бы ни говорила Россия. Если мы договоримся с ними раньше - прекрасно. Но оно вступит в силу в любом случае", - сказала Мальмстрем в интервью УНИАН накануне визита в Украину, который состоится 12-13 ноября.

Мальмстрем напомнила, что для преодоления высказанной Россией обеспокоенности проводятся трехсторонние консультации Украина - ЕС - РФ как на техническом уровне, так и на уровне министров. По ее словам, в ближайшее время состоятся консультации на уровне министров, однако дата этой встречи еще не определена.

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На вопрос, каких именно результатов ожидают в Еврокомиссии от этих консультаций, еврокомиссар ответила: "Наши ожидания таковы, что Россия воздержится от применения новых санкций, а также не снимет с Украины имеющиеся преимущества. Мы решили, что ЗСТ вступит в силу, и Россия должна это принять. Мы сказали, что если у России есть обеспокоенность, которая носит практический характер, когда речь идет о применении ЗСТ, а это могут быть и ветеринарные сертификаты, и некоторые аспекты сотрудничества, очень технические, но важные вопросы, то мы готовы помочь России".

Вместе с тем, Мальмстрем констатировала, что договоренности по этому "деликатному вопросу" еще не достигнуты. "Но мы по-прежнему оптимистичны в отношении того, что мы можем найти выход", - подчеркнула она.

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Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, экономическую - в конце июня 2014 года, после проведения президентских выборов.

Предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года. Евросоюз ввел односторонние преференции на экспорт украинских товаров. В то же время европейские товары в Украине продолжают облагаться пошлиной. Российская сторона угрожает Украине полным товарным эмбарго в случае, если соглашение вступит в силу.

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6 ноября премьер-министр Украины Арсений Яценюк подчеркнул, что режим свободной торговли с Евросоюзом будет введен в рамках имплементации соглашения об ассоциации с ЕС и вступит в силу с 1 января 2016 года, независимо от претензий третьих стран, особенно России.

9 ноября в Киеве верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини заявила, что практические решения для снятия беспокойства РФ относительно зоны свободной торговли между Украиной и ЕС еще не найдены.