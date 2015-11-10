Общественные активисты просят ГПУ проверить происхождение доходов прокурора Куценко

Об этом на своей странице в Facebook сообщил юрист, руководитель Запорожской областной организации «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Ярослав Гришин.

«Организованная преступная группировка Куценко, используя незаконные искусственные схемы и пользуясь служебным положением, завладела сотнями гектаров паевой земли жителей Запорожского района Запорожской области. Также применялись угрозы, подкуп, принуждение. Ущерб от преступной деятельности ОПГ Куценко – десятки миллионов гривен», – сообщил юрист.

Ярослав Гришин также добавил, что захваченные земельные участки Куценко регистрировал на себя и подставных лиц, а, устраиваясь работать в Генпрокуратуру, подал «нулевую» декларацию. Это, по словам юриста, по своей правовой природе «является коррупционным правонарушением».

«Укроповец» Гришин предполагает, что именно сомнительное прошлое Куценко является тем «крючком», на котором власть держит «рупора Генпрокуратуры» для того, чтобы он озвучивал ложную информацию и безосновательные обвинения.

Кроме того, на своей странице в соцсети юрист опубликовал обращение ОО «Всеукраинское бюро люстрации и противодействия коррупции» к Генеральному прокурору Украины, в котором активисты требуют проверить соответствие доходов и расходов Владислава Куценко. В частности, Бюро обращает внимание, что, по информации жителей Запорожского района Запорожской области, Владислав Куценко ведет роскошный образ жизни, который не соответствует официальным доходам государственного чиновника.

Напомним, Владислав Куценко выступает публичным обвинителем в ряде громких дел, в частности, и в деле Геннадия Корбана.