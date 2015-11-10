БПП за выборы в Мариуполе и Красноармейске 22 или 29 ноября

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции Юрий Луценко сказал в комментарии журналистам.

"Если сегодня будет поставлен этот вопрос, то наша фракция вместе с другими считает необходимым поддержать решение о переносе голосования на выборах в Мариуполе и Красноармейске на 22 или 29 число", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 25 октября выборы в Мариуполе и Красноармейске не состоялись.

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Луценко 2 ноября заявлял, что БПП и "Народный фронт" предлагают провести "этап голосования 15 ноября", а "Батькивщина" и "Самопомич" "отрицают это и предлагают разные варианты, которые оттягивают выборы до следующего года".

В свою очередь Центральная избирательная комиссия рекомендовала ВР назначить выборы в Мариуполе и Красноармейске на 15 ноября.

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6 ноября председатель ЦИК Михаил Охендовский заявил, что если Верховная Рада примет закон о выборах в Мариуполе и Красноармейске во вторник, 10 ноября, это позволит провести там голосование даже 15 ноября.